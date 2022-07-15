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Фабрегас міг продовжити контракт з «Монако», а натомість вирішив переїхати в Серію В

В команду, що посіла минулого сезону 13-те місце
Футбол Серія А
09:09
Фабрегас міг продовжити контракт з «Монако», а натомість вирішив переїхати в Серію В

Колишній гравець «Барселони», «Арсеналу» та «Челсі» Сеск Фабрегас прийняв рішення в статусі вільного агента перейти в «Комо» з Серії В. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

Після завершення контракту з «Монако» у 35-річного іспанця були різні варіанти, включно з продовженням контракту з монегасками. Однак він вирішив спробувати себе в Італії.

Сторони домовилися про співпрацю терміном на два роки. В першому «Комо» планує вийти до Серії А, хоча минулого сезону посів 13-те місце в Серії В.

Нагадаємо, Артуро Відаль вирішив покинути Європу.

Сергій Лук'яненко
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