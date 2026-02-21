Павло Василенко

Агонія Ювентус продовжується. Після болючого розгрому в Стамбулі у плей-офф Ліги чемпіонів від Галатасарая (2:5) туринці не змогли оговтатися й у чемпіонаті Італії. У матчі 26-го туру Серії А «Стара синьйора» сенсаційно поступилася вдома Комо, зазнавши чергового удару в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Гості відкрили рахунок уже на 11-й хвилині. Войвода без особливого спротиву з боку оборони прийняв м’яч і спокійно пробив – захист Ювентус лише спостерігав за розвитком атаки. Після цього Комо продовжив контролювати гру, демонструючи швидкий, вертикальний футбол і впевнено виходячи з-під пресингу господарів.

Команда під керівництвом Сеск Фабрегас виглядала значно ціліснішою. Ювентус же майже не створював небезпеки. Єдиний справді гострий момент у першому таймі виник на 22-й хвилині, коли Опенда пробив по воротах, але голкіпер Бюте без проблем упорався з ударом.

Після перерви туринці спробували додати в темпі, однак знову ближчими до голу були гості. Дувікас на 52-й хвилині не влучив з вигідної позиції, а вже за дев’ять хвилин Комо покарав суперника. Да Кунья виконав розкішну передачу, а Какере завершив комбінацію другим м’ячем у ворота господарів.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 0:2 – сьома поразка «Ювентуса» в сезоні. Туринці залишилися п’ятими з 46 очками, тоді як Комо наблизився до них на відстань лише одного балу, серйозно загостривши боротьбу за єврокубкові місця.

Серія А, 26-й тур

Ювентус – Комо – 0:2

Голи: Войвода, 11, Какере, 61.