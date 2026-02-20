Ювентус на офіційному сайті презентував додатковий комплект ігрової форми з горизонтальними смугами. Новий дизайн відсилає до експериментальної ідеї, що з’явилася ще у сезоні-1996/1997.

Сезон-1996/1997 став джерелом натхнення, моментом, коли Ювентус досліджував горизонтальну інтерпретацію своєї культової чорно-білої гами в експериментальній концепції, яка існувала поза межами офіційних змагань. Швидкоплинна інтуїція, що ніколи не була втілена в офіційному матчі.

Майже через три десятиліття це бачення набуло реальної форми. Горизонтальні смуги з’являться на полі вже 21 лютого у поєдинку Ювентус — Комо.

Повернення до цієї інтуїції сьогодні означає возз’єднання з розділом нашої історії, позначеним сміливістю, новаторством і прагненням кинути виклик усталеним нормам — елементами, які й надалі спрямовують еволюцію Ювентуса, — йдеться у повідомленні клубу.