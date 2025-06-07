Фахівець з України взявся рятувати аутсайдера
Новий виклик
близько 12 годин тому
Андрій Демченко / Фото - Женіс Астана
Український наставник Андрій Демченко після кількарічного періоду роботи в Грузії очолив казахстанський Женіс, повідомляє офіційний сайт клубу.
48-річний український фахівець уже розпочав роботу з командою. Угода Демченка з новим клубом розрахована до 31 грудня 2025 року.
Як головний тренер на батьківщині працював у футбольних клубах Верес, Львіві Металіст 1925. За межами України Демченко встиг потренувати Обод (Узбекистан), Ділу (Грузія).
Останнім місцем роботи Демченка був Динамо Батумі, який залишив у жовтні 2024 року.
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