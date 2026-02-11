Фанату Манчестер Юнайтед не вистачило однієї перемоги, щоб підстригтися після 494 днів
Нічия з Вест Гемом у 26 турі АПЛ обнулила челендж уболівальника манкуніанців
близько 3 годин тому
Франк Іллет / фото - Instagram
Манчестер Юнайтед не зумів здобути п’яту поспіль перемогу в англійській Прем’єр-лізі. У матчі 26-го туру команда зіграла внічию з Вест Гемом — 1:1.
Цей результат вплинув не лише на турнірне становище манкуніанців, а й на особистий челендж одного з уболівальників клубу. Френк Ілетт пообіцяв не стригтися доти, доки Манчестер Юнайтед не виграє п’ять матчів поспіль.
Перед грою з Вест Гемом команда мала серію з чотирьох перемог, однак нічия обнулила відлік. Таким чином, фанату знову доведеться чекати на нову переможну серію.
Френк не стрижеться вже 494 дні. Свій челендж він розпочав 5 жовтня 2024 року.
Поділитись