Павло Василенко

Переможна серія Манчестер Юнайтед обірвалася на позначці в чотири матчі. У 26-му турі Англійської Прем’єр-ліги «червоні дияволи» несподівано втратили очки в Лондоні, зігравши внічию 1:1 із Вест Гемом – командою, що веде боротьбу за виживання.

У першому таймі підопічні Майкла Карріка повністю контролювали хід зустрічі та створили кілька гольових моментів. Найближчим до успіху був Люк Шоу, чий удар після кутового з лінії воріт виніс захисник господарів. Голкіпер «молотобійців» Мадс Германсен також кілька разів рятував свою команду, тож перерва настала без забитих м’ячів.

Другий тайм розпочався з холодного душу для гостей. Томаш Соучек замкнув передачу Джаррода Боуена та відкрив рахунок, змусивши трибуни стадіону вибухнути від радості. Манчестер Юнайтед швидко відповів: Каземіро відправив м’яч у сітку, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через офсайд.

Попри це, манкуніанці не зупинилися й продовжили тиснути до фінального свистка. Нагорода прийшла вже в компенсований час, коли Беньямін Шешко забив ефектний гол на 96-й хвилині, врятувавши команду від поразки та забезпечивши поділ очок.

Нічия стала символічною і для фанатів: відомий уболівальник Френк Ілетто так і не дочекався п’ятої поспіль перемоги Манчестер Юнайтед, після якої обіцяв підстригтися. Його серія без стрижки, що триває з жовтня 2024 року, продовжується разом із невиправданими очікуваннями від улюбленого клубу.

АПЛ, 26-й тур

Вест Гем – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голи: Соучек, 50 – Шешко, 90+6