Колишній головний тренер Таврії та Оболоні Олег Федорчук в інтерв'ю Українському футболу прокоментував склад збірної України на заключні матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

Напередодні цих ігор головний тренер збірної Сергій Ребров оголосив заявку команди на фінальний етап відбору. Один із моментів, який викликав обговорення, — відсутність у списку форварда Динамо Андрія Ярмоленка.

— Раніше Ребров викликав Андрія, який чим міг, тим і допомагав збірній. Що зараз змінилося? Тим паче, що зараз Ярмоленко перебуває у набагато кращій формі, ніж тоді, коли Ребров викликав його в національну команду. Андрій зараз має непогані кондиції, забиває, граючи не на своїй основній позиції.

Взагалі Ярмоленко — це гравець, який має величезний вплив на молодше покоління. Як на мене, Андрій — один із найавторитетніших діючих українських футболістів. Не можна недооцінювати його вплив у роздягальні: він умів як заспокоїти, так і завести команду у потрібний момент. Не розумію, чому Ребров не викликав Ярмоленка, — сказав Федорчук.