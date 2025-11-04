Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС-2026
Два дебютанти в складі
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до вирішальних поєдинків групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026. Суперниками синьо-жовтих стануть збірні Франції та Ісландії.
До основного складу увійшли 25 гравців, ще десять футболістів потрапили до резервного списку. Вперше виклик до національної команди отримали півзахисник Арсеній Батагов із Трабзонспора та воротар Євген Волинець із Полісся.
Склад збірної України:
Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).
Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).
Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).
Резервний список:
Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Максим Таловєров (Сток Сіті Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва — Полісся Житомир).
Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026 і готується до двох ключових матчів, які визначать її шанси на потрапляння до фінальної частини турніру.
Матеріали по темі
Джерело повідомило, кого з гравців Динамо Ребров планує повернути в збірну України
близько 15 годин тому