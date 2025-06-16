Сергій Стаднюк

Львівський Рух визначився із кількістю контрольних матчів на літніх зборах. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда розпочне передсезонну підготовку в понеділок, 23 червня. Саме цього дня «рухівці» вперше зберуться на клубній базі під керівництвом нового тренерського штабу, очолюваного Іваном Федиком.

Перший контрольний поєдинок «жовто-чорні» проведуть 28 червня – суперником стане представник Першої ліги Агробізнес. Загалом у рамках літніх зборів заплановано вісім спарингів, зокрема з командами УПЛ, Першої та Другої ліг, а також польським клубом Сталь.

⚽️ Всі заплановані контрольні матчі за участю Руху

1️⃣ 28.06 – Агробізнес

2️⃣ 05.07 – Нива Тернопіль

3️⃣ 09.07 – Чорноморець

4️⃣ 10.07 – Епіцентр

5️⃣ 15.07 – Сталь Жешув (Польща)

6️⃣ 19.07 – Буковина

7️⃣ 19.07 – Куликів-Білка

8️⃣ 26.07 – Верес

Нагадаємо минулого сезону Рух посів восьме місце в українській Прем'єр-лізі. На рахунку команди 38 очок у 30 турах. Львів'яни також зупинилися на стадії чвертьфіналу Кубка України.

Раніше стало відомо, як Рух поставився до рішення Пономарьова перейти в ЛНЗ.