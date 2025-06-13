Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький висловився про відхід з клубу колишнього головного тренера Віталія Пономарьова. Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми зберегли чудові відносини і хочеться тільки побажати успіхів Віталію Юрійовичу та іншим хлопцям з їхнім новим викликом. Бажаємо їм перемоги в усіх матчах, окрім протистоянь з Рухом, звісно. Хочу ще раз подякувати Віталію Пономарьову і його тренерському штабу за ту роботу, яку вони виконали в клубі. Водночас і Рух дав змогу цим фахівцям проявити себе на рівні УПЛ. Були різні моменти, і тріумфу, і невдач, про що активно говорили в ЗМІ, в тому числі й про можливість звільнення Віталія Юрійовича. Проте клуб залишався вірним своїй стратегії та довіряв своїм тренерам.

Зараз і засновник, і менеджмент Руху з розумінням поставились до того, що Віталій Пономарьов захотів отримати новий для себе виклик і продовжувати розвиватись, спробувати себе в інших умовах в іншому місці, покинувши зону комфорту. Тому ще раз бажаю тільки успіхів на новому робочому місці і, головне - міцного здоров’я!, - пояснив Лапіцький.