Сьогодні «Шахтар» оголосить ім'я нового головного тренера
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
Про це повідомив екс-гравець збірної України
Екс-гравець збірної України Євген Левченко повідомив, що « Феєноорд » не проявляє інтерес до українського захисника Миколи Матвієнка.
« Не знаю звідки прозвучала інформація по « Феєноорду », ця інформація не відповідає дійсності. За « Аяксу » я ще не впізнавав, а ось по « Фейеноорду » це просто качка. Я сьогодні розмовляв з головним тренером « Феєноорда », такого немає ».
Раніше була інформація, що Матвієнком також цікавиться амстердамський « Аякс ».
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