Фенербахче хоче підписати досвідченого захисника Ман Сіті
Моурінью хоче бачити в команді досвідчених гравців
близько 1 години тому
Стамбульський Фенербахче всерйоз націлений на підписання правого захисника Манчестер Сіті Кайла Уокера. Про це повідомив журналіст Ягіз Сабунджуоглу.
За його інформацією, турецький клуб уже розпочав переговори із 35-річним футболістом. Якщо сторони досягнуть домовленості, Ман Сіті не перешкоджатиме переходу і відпустить гравця без компенсації.
Повідомляється, що Вокер розраховує укласти контракт із Фенербахче терміном до літа 2027 року. Його чинна угода з Манчестер Сіті спливає 30 червня 2026-го.
Минулого сезону англієць провів загалом 34 матчі за Манчестер Сіті та Мілан, де він знаходився в оренді, і заробив чотири жовті картки.
Раніше повідомлялося, що Шахтар на цілився на гравця Фенербахче.