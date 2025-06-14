Стамбульський Фенербахче всерйоз націлений на підписання правого захисника Манчестер Сіті Кайла Уокера. Про це повідомив журналіст Ягіз Сабунджуоглу.

За його інформацією, турецький клуб уже розпочав переговори із 35-річним футболістом. Якщо сторони досягнуть домовленості, Ман Сіті не перешкоджатиме переходу і відпустить гравця без компенсації.

Повідомляється, що Вокер розраховує укласти контракт із Фенербахче терміном до літа 2027 року. Його чинна угода з Манчестер Сіті спливає 30 червня 2026-го.

Минулого сезону англієць провів загалом 34 матчі за Манчестер Сіті та Мілан, де він знаходився в оренді, і заробив чотири жовті картки.

Раніше повідомлялося, що Шахтар на цілився на гравця Фенербахче.