Шахтар націлився на футболіста команди Моуріньо

Донецький Шахтар з ініціативи нового наставника Арди Турана виявляє серйозний інтерес до 26-річного опорного півзахисника турецького Фенербахче та національної збірної Туреччини Ісмаїла Юксека.

Як повідомляє журналіст Ягіз Сабунджоглу, український клуб уже перейшов до офіційних переговорів. Зазначається, що Шахтар встановив контакт як із самим футболістом, так і з його представником.

Арда Туран особисто виступає за перехід Юксека та розраховує побачити його у складі Шахтаря. Клуб зі свого боку готовий заманити гравця відчутним збільшенням зарплати — донецька сторона пропонує турку оклад, який у десять разів перевищує його поточну у Фенербахче.

У сезоні 2024/25 років Юксек провів за стамбульський клуб 30 зустрічей у різних турнірах і віддав два гольові паси. У складі збірної Туреччини півзахисник виходив на поле 23 рази та відзначився одним забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 мільйонів євро.

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