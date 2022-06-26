«Фенербахче» хоче підписати нападника збірної України перед матчами з «Динамо»

Турки поспішають з трансфером

Турецький «Фенербахче» має намір оформити трансфер нападника збірної України і «Дніпра-1» Артема Довбика. Про це повідомляє sportrspor.com.

В клубі залишилися незадоволені результатами минулого сезону, в якому їх команда фінішувала другою у внутрішній першості, і запросили нового тренера Жорже Жезуша. Йому потрібне підсилення атакувальної ланки – з цим має допомогти Довбик.

Турки хочуть оформити його трансфер до початку тренувального збору, що пройде в Австрії 1-7 липня.

Також джерело повідомляє, що Довбик готовий покинути «Дніпро-1».

Якщо його перехід відбудеться, то українець зможе зіграти проти «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі киян з «Фенербахче» відбудуться 20 та 27 липня.

Також повідомлялося про інтерес до Довбика з боку команди Серії А.