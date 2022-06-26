Новачок «Фенербахче» – перед «Динамо»: «Повинні повернутися до Ліги чемпіонів»
«Фенербахче» хоче, щоб Довбик встиг зіграти проти «Динамо»
Турки мають намір підписати форварда, який недавно вдягав форму киян
Артем Довбик / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик може опинитися в «Фенербахче». Про це повідомляє FotoMac.
За інформацією джерела, турецький гранд давно стежить за українцем. Найближчим часом має відбутися перша зустріч з представниками «дніпрян».
20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо». У «Фенербахче» хочуть, щоб форвард встиг зіграти в цих зустрічах.
Нагадаємо, навесні 2022 року Довбик грав за киян в благодійному турне.
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