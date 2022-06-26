«Фенербахче» хоче, щоб Довбик встиг зіграти проти «Динамо»

Турки мають намір підписати форварда, який недавно вдягав форму киян

Артем Довбик / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик може опинитися в «Фенербахче». Про це повідомляє FotoMac.

За інформацією джерела, турецький гранд давно стежить за українцем. Найближчим часом має відбутися перша зустріч з представниками «дніпрян».

20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо». У «Фенербахче» хочуть, щоб форвард встиг зіграти в цих зустрічах.

Нагадаємо, навесні 2022 року Довбик грав за киян в благодійному турне.