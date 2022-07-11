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«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»

«Канарки» дотиснули суперника на останніх хвилинах
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
10:46
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
Фото - Фенербахче

У контрольному матчі «Фенербахче» здобув непросту перемогу над «Галл Сіті».

У складі англійського клубу зіграв екс-форвард «Зорі» і турецької команди Аллах'яр Сайядманеш. «Канарки» вирвали позитивний результат на останніх хвилинах завдяки голам Гюлера та Дурсуна.

Нагадаємо, 20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Фенербахче».

Контрольний матч

«Фенербахче» – «Галл Сіті» 2:0

Голи: Гюлер, 87, Дурсун, 88

«Фенербахче»: Байиндир, Кім Мін Чже, Юксек (Пелкас, 81), Салаї (Новак, 80), Кахведжі (Азіз, 61), Лінкольн (Брума, 46), Кадіоглу (Гюлер, 60), Крешпу (Зайц) ), Осеї-Семюел (Кападжак, 87), Валенсія (Дурсун, 61), Россі (Беріша, 61).

«Галл»: Інгрем (Бакстер, 46), Койл (Флемінг, 62), Тобіаш Фігейреду (Догерті, 46), Джонс (Кеннон, 62), Гривз (Міллз, 62), Елдер (Сміт, 62), Туфан (Маклафлін , 46), Слейтер (Сміт, 62), Сайядманеш (Вільямс, 62), Льюїс-Поттер (Вілкс, 46), Лонгмен (Ковіл, 62).

Попередження: Флемінг

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ Халл Аллахьяр Сайядманеш

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