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Стало відомо, коли відбудеться матч-відповідь між «Динамо» і «Фенербахче»

Суперники зустрінуться на стадії 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:52
Стало відомо, коли відбудеться матч-відповідь між «Динамо» і «Фенербахче»

«Динамо» на своєму офіційному сайті назвало дату матчу-відповіді 2 - го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з «Фенербахче».

Матч «Фенербахче» – «Динамо» відбудеться 27 - го липня, початок – о 20:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні «Шюкрю Сарачоглу», який вміщує в себе більше 55 тисяч глядачів.

Перший матч між «Динамо» і «Фенербахче» пройде 20 - го липня в Лодзі.

Нагадаємо, «Динамо» вже прибуло до Швейцарії на перший передсезонний збір.

Петро Приходько
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Теги

Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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