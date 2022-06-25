«Інтер» спробує переманити захисника «Фенербахче» перед матчем з «Динамо»
Стало відомо, коли відбудеться матч-відповідь між «Динамо» і «Фенербахче»
Суперники зустрінуться на стадії 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ
11:52
«Динамо» на своєму офіційному сайті назвало дату матчу-відповіді 2 - го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з «Фенербахче».
Матч «Фенербахче» – «Динамо» відбудеться 27 - го липня, початок – о 20:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні «Шюкрю Сарачоглу», який вміщує в себе більше 55 тисяч глядачів.
Перший матч між «Динамо» і «Фенербахче» пройде 20 - го липня в Лодзі.
Нагадаємо, «Динамо» вже прибуло до Швейцарії на перший передсезонний збір.
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