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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру

24-річний гравець отримав ігрову практику в Туреччині
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18:28
«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру
Емре Мор / Фото - Боруссія Дортмунд

Вінгер Емре Мор став гравцем «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон 24-річний гравець провів за «Фатіх Карагюмрюк» на правах оренди з «Сельти». Відіграв 29 матчів, у яких відзначився 6 голами і 4 результативними передачами.

Зазначимо, що «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – уже 20 липня.

Раніше повідомлялося, що нападник «Дніпра-1» Артем Довбик не веде переговорів з «Фенербахче».

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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