«Боруссія» заявила, що не продасть свого таланта менш ніж за 120 мільйонів євро
«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру
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18:28
Емре Мор / Фото - Боруссія Дортмунд
Вінгер Емре Мор став гравцем «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Минулий сезон 24-річний гравець провів за «Фатіх Карагюмрюк» на правах оренди з «Сельти». Відіграв 29 матчів, у яких відзначився 6 голами і 4 результативними передачами.
Зазначимо, що «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – уже 20 липня.
Раніше повідомлялося, що нападник «Дніпра-1» Артем Довбик не веде переговорів з «Фенербахче».
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