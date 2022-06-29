«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру

24-річний гравець отримав ігрову практику в Туреччині

Емре Мор / Фото - Боруссія Дортмунд

Вінгер Емре Мор став гравцем «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон 24-річний гравець провів за «Фатіх Карагюмрюк» на правах оренди з «Сельти». Відіграв 29 матчів, у яких відзначився 6 голами і 4 результативними передачами.

Зазначимо, що «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – уже 20 липня.

Раніше повідомлялося, що нападник «Дніпра-1» Артем Довбик не веде переговорів з «Фенербахче».