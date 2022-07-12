«Фенербахче» підписав «Короля» перед матчами з «Динамо»

Норвезький бомбардир покликаний налякати оборону киян

Джошуа Кінг / Фото - Elsport.com

Нападник Джошуа Кінґ буде грати за «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Канарки» досягли домовленості з норвежцем з приводу переходу. Після закінчення контракту з «Борнмутом» він став вільним агентом. Тривалість угоди з турками не розголошується.

Кінґ є одним з лідерів своєї збірної, забивши 20 м'ячів в 62 матчах. Також він провів 204 гри в АПЛ, оформивши 53 голи і 18 ассістов.

Раніше «Фенербахче» розпрощався з півзахисником Месутом Озілом.