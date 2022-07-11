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Світовий бокс. Тижневик

«Фенербахче» вказав на двері екс-зірці «Реалу» перед матчами з «Динамо»

Турецький клуб розпрощався з півзахисником
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:27
«Фенербахче» вказав на двері екс-зірці «Реалу» перед матчами з «Динамо»
Фото - Фенербахче

Півзахисник Месут Озіл покинув «Фенербахче». Про це повідомляє NTV Spor.

За інформацією джерела, турецький клуб розірвав контракт з німцем. Причиною стала поведінка футболіста, яка викликала конфлікт з попереднім тренером Ісмаїлом Карталом.

З новим наставником Жорже Жезушем також не вдалося налагодити відносини. Зазначається, що Озіл може перейти в «Істанбул Башакшехір».

Нагадаємо, 20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Фенербахче».

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ Месут Озіл

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