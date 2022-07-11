«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
«Фенербахче» вказав на двері екс-зірці «Реалу» перед матчами з «Динамо»
Турецький клуб розпрощався з півзахисником
21:27
Фото - Фенербахче
Півзахисник Месут Озіл покинув «Фенербахче». Про це повідомляє NTV Spor.
За інформацією джерела, турецький клуб розірвав контракт з німцем. Причиною стала поведінка футболіста, яка викликала конфлікт з попереднім тренером Ісмаїлом Карталом.
З новим наставником Жорже Жезушем також не вдалося налагодити відносини. Зазначається, що Озіл може перейти в «Істанбул Башакшехір».
Нагадаємо, 20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Фенербахче».
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