«Фенербахче» вказав на двері екс-зірці «Реалу» перед матчами з «Динамо»

Турецький клуб розпрощався з півзахисником

Фото - Фенербахче

Півзахисник Месут Озіл покинув «Фенербахче». Про це повідомляє NTV Spor.

За інформацією джерела, турецький клуб розірвав контракт з німцем. Причиною стала поведінка футболіста, яка викликала конфлікт з попереднім тренером Ісмаїлом Карталом.

З новим наставником Жорже Жезушем також не вдалося налагодити відносини. Зазначається, що Озіл може перейти в «Істанбул Башакшехір».

Нагадаємо, 20 і 27 липня відбудуться матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Фенербахче».