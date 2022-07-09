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«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»

Турецькому клубу потрібен форвард, щоб розмочити ворота киян
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:20
«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
Александер Сьорлот / Фото - VG.no

Нападник «Ляйпціґу» Александер Сьорлот входить до сфери інтересів «Фенербахче». Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу має намір підписати норвежця до 14 липня. Це потрібно, щоб встигнути заявити футболіста на протистояння з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зазначається, що головний тренер Жорже Жезуш схвалив трансфер фактурного форвада. «Фенербахче» просунувся в переговорах з «Ляйпціґом». Сам же гравець позитивно ставиться до переходу.

Раніше тренер «Динамо» Огнєн Вукоєвич розповів, коли штаб Мірчі Луческу визначиться зі складом на матч з «канарками».

Сергій Стаднюк
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Теги

РБ Лейпциг Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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