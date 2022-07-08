Вукоєвич: «Після матчу з «Ліоном» стане зрозумілішим склад на гру Ліги чемпіонів з «Фенербахче»

Напередодні ЛЧ кияни проведуть ще 3 спаринги

Фото: ФК Динамо

Асистент головного тренера «Динамо» Огнєн Вукоєвич розповів про підготовку киян до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів з «Фенербахче».



Пройшло вже чимало часу тренувальних зборів. На якій стадії підготовки зараз футболісти «Динамо»?

Ми виконали дуже багато роботи – як фізичної, так і тактичної, також багато працюємо з м'ячем. Збірники, які приєдналися до нас пізніше, також швидко перебудовуються. Вони мали нетривалий відпочинок, і зараз видно, що хлопці в хорошому стані. Думаю, до першої гри проти «Фенербахче» вдасться підвести всіх до єдиної форми. На даний момент цей матч – найголовніший для нас. Дивимося суперника, аналізуємо і обов'язково добре підготуємося до майбутнього протистояння.

У фізичному плані збірники вже наздогнали хлопців, які до цього займалися?

Як на мене, вони швидко набрали кондиції та мають гарну базу. Думаю, ми нічого особливо не втратили, хоч ми й не мали офіційних ігор уже сім місяців. Звичайно, ми чудово розуміємо, яка гра на нас чекає, і в цьому плані у збірників перевага, адже вони грали офіційні матчі.

Зараз ми розпочали активну фазу підготовки до матчів із «Фенербахче». Що відомо про цю команду зараз?

Як каже Містер, зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає Містер. «Фенербахче» – хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, «Динамо» все одно сильніше, мотивованіше та покаже красиву гру. Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами – загалом, як і завжди.

Скільки часу ще потрібно команді, щоб набрати форму, яку ви хочете бачити у грі з «Фенербахче»?

Вважаю, що після «Ліону» (10 липня) буде зрозуміло, на якому рівні готовності ми перебуваємо. Також, гадаю, буде вже зрозумілим і стартовий склад на перший матч із «Фенербахче».

Дуже серйозні суперники на зборах – «Янг Бойз», «Ліон», «Антверпен». Наскільки важливим є рівень спаринг-партнерів зараз?

Дуже важливий, і ми вимагаємо суперників такого рівня на зборах. Іноді можна і програти в таких матчах, але користі набагато більше, адже у протистоянні з сильними командами можна побачити свої слабкі сторони, а від перемог із великою різницею над слабкими опонентами особливого толку немає. Сподіваюся, що вони підуть нам на користь перед кваліфікацією Ліги чемпіонів.

У той же час уболівальники мають розуміти, що результат на зборах по суті не має жодного значення.

Не має, так, але завжди приємно вигравати. Тут і мотивації більше, і командний дух піднімається. Я хочу, щоб і з «Ліоном», і з «Антверпеном» ми зіграли на хорошому рівні, досягли позитивного результату та підійшли до «Фенербахче» максимально підготовленими та в хорошому настрої.

Ви, як і футболісти, дуже переживаєте війну в Україні. Як ви робите так, щоб хлопці психологічно могли виходити на поле та якісно виконувати свою роботу?

Звісно, ​​їм важко. Всі ми слухаємо новини, переживаємо, і сподіваємося, що незабаром настане мир. Але нам необхідно всю свою увагу зосереджувати на своїх виступах.

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