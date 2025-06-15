Президент стамбульського Фенербахче Алі Коч прагне бачити у своїй команді захисника молодіжної збірної України Арсенія Батагова. Заради цього керівництво клубу готове навіть на незвичні кроки.

За інформацією видання Hürriyet, Фенербахче активно веде роботу над трансфером центрального захисника Трабзонспора. Щоб здійснити перехід, стамбульці планують заручитися підтримкою одного з найвпливовіших бізнесменів Трабзона Еролі Туни. У відповідь Фенербахче готовий надати йому частину від можливого майбутнього трансферу Батагова.

Минулого сезону Арсеній провів 23 матчі за Трабзонспор, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Контракт українця з клубом чинний до червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 3,5 мільйона євро.

Також, Батагов привернув увагу команд з Прем'є-Ліги Англії.