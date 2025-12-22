Сергій Разумовський

Баварія завершила 2025 рік на мажорній ноті, здобувши переконливу перемогу в чемпіонаті Німеччини. У недільному поєдинку 15-го туру Бундесліги мюнхенці на виїзді не залишили шансів Гайденхайму, розгромивши суперника з рахунком 4:0.

Фундамент успіху гості заклали ще до перерви: у першому таймі відзначилися Йосип Станішич і Майкль Олісе. У другій половині зустрічі Баварія спокійно контролювала перебіг гри, а ближче до завершення матчу довела результат до великого – свої м’ячі забили Луїс Діас та Гаррі Кейн, остаточно закріпивши розгром.

Окремої уваги заслуговує досягнення Кейна. Форвард Баварії встановив новий рекорд Бундесліги, ставши найшвидшим гравцем, який дістався позначки у 100 результативних дій (голи + асисти): йому знадобилося лише 78 матчів. За інформацією Opta, від сезону-2004/05 ніхто не досягав цього показника за меншу кількість ігор.

Попереднім рекордсменом був Арьєн Роббен – він подолав рубіж у 100 результативних дій за 119 матчів. Гаррі Кейн виступає за Баварію з серпня 2023 року, приєднавшись до чинного чемпіона Німеччини, і відтоді стабільно тримає надвисокий рівень результативності.