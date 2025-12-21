Баварія закрила 2025 рік розгромною перемогою
Мюнхенці на зимову перерву пішли лідером чемпіонату Німеччини
29 хвилин тому
Фото - Getty Images
Баварія попрощалася з 2025 роком перемогою. У недільному матчі 15-го туру Бундесліги мюнхенська команда розгромила на виїзді Гайденхайм з рахунком 4:0.
Йосип Станішич та Майкль Олісе забили голи в першому таймі, а Луїс Діас та Гаррі Кейн закріпили перемогу в кінці матчу.
Чинний чемпіон очолює турнірну таблицю з дев'ятиочковою перевагою над дортмундською Боруссією.
Бундесліга, 15-й тур
Гайденгайм – Баварія – 0:4
Голи: Станішич, 15, Олісе, 32, Діас, 86, Кейн, 90+2.
Поділитись