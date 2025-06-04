Фернандеш – перед півфіналом Ліги націй: «Час це змінювати»

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш розповів, про що думає перед півфіналом Ліги націй проти Німеччини. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

На нас чекає складний матч проти однієї з найкращих збірних у світі. Але ми й самі до таких належимо, тому я чекаю дуже гарної гри з обох боків. Сподіваюся, що саме Португалія вийде у фінал.

Час це змінювати. У команді з'явився новий талант – Франсішку Консейсау. Тож хто знає. Звісно, ​​ми хочемо виграти. Минулий матч вже історія. І ми просто хочемо написати нову сторінку у цій історії.

Команда готова до всього. У нас хороша збірна, яка готова грати у будь-якій ситуації та у будь-якому стилі. Ми знаємо, що для нас найкраще, і намагатимемося втілити це в життя. Але ми готові протистояти інтенсивному футболу збірної Німеччини або будь-чому, що вони захочуть продемонструвати на полі.

Це турнір, у якому ми можемо перемогти заради нашої країни. Я волію грати в такому турнірі, ніж у двох товариських матчах. Ми матимемо можливість завоювати трофей. Ми відчули це ще 2019 року в Португалії. У 2019-му команда була дещо іншою, ніж зараз, але найкращі команди – це ті, які перемагають, а ми хочемо перемагати. Усі зосереджені у тому, щоб повторити той успіх.

Гравці ПСЖ у збірній Португалії? Вони надзвичайні, дуже амбітні і як ніколи мотивовані. Вони щойно пережили пік своєї кар'єри. Вони дуже скромні та багато працюють. Ми всі сподіваємось, що завтра вони продемонструють свою енергію. Ми знаємо, що збірна Німеччини їх побоюється, бо це чудові футболісти, які можуть змінити хід гри.