Фесюн задоволений роллю дублера Різника? Голкіпер Шахтаря розкрив усю правду про «воротарський цех»
Молодий кіпер розповів, як він ставиться до номера один «гірників»
43 хвилини тому
Кіріл Фесюн. Фото: ФК Шахтар
Воротар Шахтаря Кіріл Фесюн поділився, які стосунки має з Дмитром Різником у повсякденному житті, попри конкуренцію за місце в складі. За словами голкіпера, між ними немає напруги, а суперництво він сприймає як нормальну й корисну частину професійного футболу. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Дмитра я знаю досить давно - ми ще у «Ворсклі» з ним були разом. Поза полем взагалі все чудово, як і на полі. Я вважаю, що це здорова конкуренція. Спілкуємось, граємо у CS разом. Взагалі, атмосфера у воротарському цеху - топ.
