Сергій Разумовський

Шахтар оголосив ще двох спаринг-партнерів, з якими команда зустрінеться під час підготовчих зборів у Туреччині. Про оновлення розкладу контрольних поєдинків повідомила пресслужба донецького клубу.

13 лютого на гірників чекає одразу два матчі проти представників Грузії. Першим суперником команди Арди Турана стане віцечемпіон країни Діла — стартовий свисток заплановано на 10:00. У другій половині дня Шахтар проведе ще один контрольний поєдинок: о 16:00 донеччани зіграють проти Руставі, який нещодавно підвищився в класі та є новачком грузинської вищої ліги.

«Гірники» також нагадали, що обидва товариські матчі Шахтаря на турецьких зборах транслюватимуться у відкритому доступі. На офіційному YouTube-каналі клубу.

На цьому тлі показовою виглядає позиція київського Динамо. Раніше в таборі принципового суперника помаранчево-чорних заявили, що не планують транслювати завершальні спаринги на зборах, пояснюючи це роботою над ігровою моделлю та тактичними напрацюваннями.