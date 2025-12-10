Міжнародна федерація футболу офіційно внесла Чорноморець до списку команд, яким заборонено реєструвати нових футболістів. Відповідний пункт зʼявився у переліку клубів, що отримали санкції за порушення фінансових зобовʼязань.

Згідно з рішенням ФІФА, представник Першої ліги України не зможе підписувати й реєструвати нових гравців упродовж найближчих трьох трансферних вікон. Заборона набула чинності 10 грудня.

Підставою для покарання стали заборгованості перед колишніми футболістами та членами тренерського штабу. Саме невиконання контрактних зобовʼязань призвело до накладення дисциплінарних обмежень на клуб.

У поточному сезоні команда Олександра Кучера набрала 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги. Показники лідерів наразі вищі: Лівий Берег має 39 балів, а Буковина впевнено очолює чемпіонат із 48 очками.

У своєму останньому матчі Чорноморець зазнав несподіваної виїзної поразки від Ворскли з Полтави з рахунком 0:3. Наступний офіційний поєдинок одесити проведуть уже у 2026 році — 21 березня команда на домашньому стадіоні зіграє проти ЮКСА.

Також, Чорноморець залишили чотири захисники, серед яких і Хачеріді.