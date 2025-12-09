Павло Василенко

Сьогодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Чорноморець готовий попрощатися відразу з чотирма футболістами, а саме Євгеном Хачеріді, Максимом Лопирьонком, Олександром Османом і Тимофієм Сухарем.

Головний тренер «моряків» Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» підтвердив цю інформацію.

«З цією групою гравців ми прощаємося. Це – правда. Таке наше спільне рішення з президентом клубу. Розумієте, нам потрібні гравці, які будуть дійсно допомагати команді, а не просто перебувати у клубі».

Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги. Одесити на десять очок відстають від Буковини і на одне очко – від Лівого Берега.

38-річний Хачеріді, як і Сухар з Лопирьонком, у цьому сезоні провів за «моряків» дев’ять матчів. На рахунку Османа 12 поєдинків.