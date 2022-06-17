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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

FIFA назвав міста, в яких пройде ЧС-2026

Мундіаль приймуть США, Канада і Мексика
Футбол Чемпіонат світу з футболу
12:23
FIFA назвав міста, в яких пройде ЧС-2026

FIFA на своєму офіційному сайті назвала міста США, Канади і Мексики, які приймуть ЧС-2026.

У США це Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл і Філадельфія.

У Канаді ЧС візьмуть Ванкувер і Торонто.

У Мексиці матчі пройдуть в Гвадалахарі, Мехіко і Монтереї.

Нагадаємо, прийдешній чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з листопада по грудень.

Петро Приходько
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