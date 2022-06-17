Катар не зможе забезпечити номерами в готелях всіх уболівальників на ЧС-2022
FIFA назвав міста, в яких пройде ЧС-2026
Мундіаль приймуть США, Канада і Мексика
FIFA на своєму офіційному сайті назвала міста США, Канади і Мексики, які приймуть ЧС-2026.
У США це Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл і Філадельфія.
У Канаді ЧС візьмуть Ванкувер і Торонто.
У Мексиці матчі пройдуть в Гвадалахарі, Мехіко і Монтереї.
Нагадаємо, прийдешній чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з листопада по грудень.