Катар не зможе забезпечити номерами в готелях всіх уболівальників на ЧС-2022

Фанатам запропонують жити в наметах

Організатори чемпіонату світу в Катарі на поточний момент не можуть побудувати достатню кількість готелів для прийому всіх уболівальників, повідомляє Reuters.



В офісі туризму Катару повідомили, що в країні є всього 30 тисяч готельних номерів, з яких 80% номерів вже зарезервовані для представників FIFA.

При цьому, влада Катару вирішили дати людям можливість ночувати в пустелі, де розгорнуть великі намети. Оренда найдешевшого місця в наметі обійдеться в $200 за ніч.

Жителям наметів нададуть доступ до води і електрики, але не до кондиціонерів.

Також уряд Катару попередньо погодив оренду 2 круїзних кораблів, які будуть стояти на причалі 4 тижні і візьмуть фанатів. До того ж катарцям запропонують здавати в оренду спальні місця.

Якщо місць також буде недостатньо, то Катар в найближчі місяці побудує додаткові приміщення і розгляне варіант з поселенням уболівальників в сусідніх країнах.

На поточний момент на чемпіонаті світу-2022 очікується присутність 1,2 млн уболівальників.