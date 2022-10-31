FIFA підтримала війну росії проти України. У країні-агресорці показуватимуть ЧС-2022

Головна футбольна організація не посоромилася ухвалити огидне рішення

Фото: FIFA

FIFA продала права на трансляцію чемпіонату світу-2022 російському телеканалу «матч тв». Про це повідомляє прес-служба пропагандистської помийки.

Псевдозмі отримало право на показ всіх 64 матчів турніру. У пакет також входить можливість використання фрагментів ігор під час телешоу, хайлайти і комерційна діяльність під час трансляцій.

Зазначимо, що «матч тв» є частиною аффільованого з владою рф холдингу «газпром-медіа». Верхівка країни-агресора розв'язала війну в Україні та віддавала накази в тому числі і про сьогоднішні ракетні удари по критичній інфраструктурі. Однак, для FIFA, як видається, гроші дорожчі за совість.

Раніше УАФ виступила з вимогою відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу-2022 і застосувати більш жорсткі санкції проти рфс.