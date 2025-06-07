Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала технології, які будуть використовуватися на майбутньому Клубному чемпіонаті світу в США. Серед прем'єр будуть натільні камери на суддях, покращена версія напівавтоматичної технології визначення офсайду та планшети, доступні командам із впровадження.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила створення суддями відеоматеріалів, які згодом проектуватимуться безпосередньо на екрани стадіонів. Новий спосіб документування матчів не омине і телеглядачів.

Глобальний мовник Клубного чемпіонату світу використовуватиме їх у рамках своєї прямої трансляції матчів під час турніру. Окрім покращення вражень уболівальників, технологія розглядається як можливість краще розуміти рішення суддів.

Організатори будуть використовувати штучний інтелект для автоматичного збирання даних у режимі реального часу, а планшети спростять процес заміни гравців.

Кожній команді перед матчем буде надано пристрій, який зможуть використовувати для управління запитами. ФІФА очікує, що заміна ручної взаємодії зробить весь процес більш ефективним та швидким. Турнір пройде з 15 червня по 13 липня, у ньому візьмуть участь 32 клуби з шести континентальних конфедерацій.