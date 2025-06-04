ПСЖ прагне підписати Забарного до старту Клубного чемпіонату світу

Французький гранд Парі Сен-Жермен зробив офіційну пропозицію щодо трансферу центрального захисника збірної України та англійського Борнмута Іллі Забарного. Про це повідомляє авторитетне видання L’Équipe.

ПСЖ має намір підписати українця до 10 червня — саме до цього дня учасники клубного чемпіонату світу повинні подати заявки на турнір. У разі успішного завершення переговорів паризькому клубу доведеться викласти щонайменше 50 мільйонів євро.

Ілля Забарний позитивно сприйняв можливість переходу до ПСЖ та вже дав згоду на трансфер. Також під час перемовин представники французького клубу торкнулися питання щодо майбутнього російського воротаря Матвія Сафонова.

Ілля Забарний викликаний до складу національної збірної України на турнір Canadian Shield-2025.