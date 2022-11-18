Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
FIFA призначила арбітра на матч-відкриття чемпіонату світу-2022
Першим головним суддею мундіалю стане італієць
Даніеле Орсато / Фото - FIFA
Визначився головний арбітр матчу-відкриття чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє прес-служба FIFA.
Перша зустріч на мундіалі пройде між Катаром і Еквадором. Її обслужить італієць Даніеле Орсато.
Гра відбудеться у неділю, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 18:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що Катар заплатив солідну суму за перемогу в даному матчі.
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