Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце не повернеться до Румунії й щонайменше до літа залишиться в київському клубі. Про це повідомляє DigiSport.

За інформацією джерела, бухарестське Динамо було зацікавлене у 24-річному нападнику та намагалося отримати від ФІФА дозвіл, аби оформити його перехід. Однак спроба не увінчалася успіхом. Справа в тім, що у поточному сезоні Бленуце вже виступав за дві команди – Динамо Київ та Крайову, а тому не має права переходити до третього клубу протягом одного сезону.

Румунська сторона (зокрема Динамо Бухарест та Федерація футболу Румунії) намагалася довести, що відрізок у Крайові не слід враховувати, оскільки клуб нібито припинив існування. Втім, як пише видання, ФІФА все одно заборонила гравцеві виступати за третю команду за сезон, тож Бленуце продовжить кар’єру в Києві принаймні до літа.

Раніше легенду Динамо Олексія Михайличенка звинуватили у злочині.