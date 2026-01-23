Журналістка «Суспільного» Наджиє Аметова повідомила у Facebook про інцидент, який нібито стався в її будинку на тлі проблем з опаленням після російських атак на Київ. За її словами, колишній тренер Динамо та чинний віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко начебто побив сантехніка, який обслуговував дім через відсутність опалення після російських атак на Київ.

Вчора в сусідньому будинку стався інцидент. Миколу – сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер Динамо Олексій Михайличенко. Наразі Микола знаходиться в одній із лікарень Печерського району. Інцидент стався у другій половині дня.

Причиною конфлікту стала відсутність опалення у будинку, як, до речі, й у тисячах будинків столиці та інших міст. У ці складні часи люди, які намагаються повернути нам світло та тепло, не повинні стикатися з хамством, а тим більше – з фізичним насильством. Коли агресія виходить з-під контролю, вона часто прямує на тих, хто не може дати відсіч.

За словами Миколи, начальник жеку знімав усе на телефон, проте після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомелю і з ранку до пізньої ночі робить все можливе, щоб допомогти людям. Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім'я кривдника справу можуть зам'яти.

Коли я зателефонувала Михайличенку, він поводився зарозуміло і порадив мені «відпочивати», зазначивши, що йому все одно, навіть якщо про це писатимуть. Я прошу не залишатися осторонь і поширити цю історію, адже ніхто не має права піднімати руку на людину, тим більше на того, хто не є причиною дискомфорту.