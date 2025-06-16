У першому поєдинку групи A Клубного чемпіонату світу‑2025 Інтер Маямі зіграв унічию 0:0 з каїрським Аль-Ахлі. Матч відбувся на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі за присутності 60 927 глядачів.

ФІФА високо оцінила старт турніру та атмосферу на грі в офіційному зверненні.

ФІФА висловлює вдячність усім учасникам матчу відкриття, який пройшов із оглушливим успіхом. Це був видовищний поєдинок у приголомшливій атмосфері за аншлагу. Присутність 60 927 уболівальників на трибунах та увага світової телеаудиторії стали символом нової ери в історії клубного футболу.

Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі Інтера Маямі і мав шанс вирвати перемогу в компенсований час, однак м’яч після його удару влучив у поперечину.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що ФІФА проводить заміну квитків задля створення ефекту заповнених трибун під час трансляцій, уникнувши демонстрації порожніх місць.