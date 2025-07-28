Пресслужба ФІФА опублікувала заяву в зв’язку із критикою організації з боку FIFPro. Головною претензією є перевантажений календар матчів: занадто багато зустрічей без належного відновлення, фізичного та ментального, що, на думку профспілки, серйозно загрожує здоров’ю гравців. На зборі у Амстердамі, де були присутні 58 національних профспілок, FIFPro наголосила, що модель бізнесу FIFA наразі ґрунтується суто на грошових показниках і відкидає потреби самих футболістів.

Оскільки FIFPRO цікавиться такими питаннями, як належне управління, можливо, їм варто було б почати з оприлюднення власного статуту та прозорих щорічних фінансових звітів — щоб переконатися, що те, про що вони говорять, справді відповідає їхнім діям. Скажемо прямо: не можна проповідувати прозорість, працюючи в тіні.

Реальність така: FIFA залишається повністю відданою ідеї ставити футболістів у центрі майбутнього футболу — не лише на словах, а й через конкретні регуляції та реформи. FIFA закликає всіх справжніх представників гравців долучатися до цієї роботи — не з атаками з-за лаштунків, а через прозорий діалог, спрямований на пошук рішень.

Отже, FIFA запрошує FIFPRO повернутися до переговорного столу — після того, як вони припинять шантаж, відкличуть скарги та опублікують свій статут, повні фінансові звіти (включно з усіма джерелами доходу, детальною інформацією про права інтелектуальної власності на гравців, які вони нібито представляють, і фінансування, яке один із їхніх регіональних підрозділів отримує від деяких футбольних організацій), а також повний список індивідуальних членів, яких вони заявляють як представників.

Футбол заслуговує на єдність, а не розкол. Гравці заслуговують на дії, а не на риторику. FIFA рухатиметься вперед разом із гравцями та тими, хто справді хоче кращого для футболу. Вибір — за FIFPRO.