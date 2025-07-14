Павло Василенко

Профспілки футболістів досягли значного прориву у боротьбі за обов'язкові перерви для гравців. Як повідомляє ESPN, після переговорів президента ФІФА Джанні Інфантіно з представниками міжнародних профспілок футболістів у Нью-Йорку обидві сторони дійшли єдиної думки про необхідність стандартизованих перерв.

ФІФА оголосила, що досягла консенсусу з профспілками про мінімальну 72-годинну перерву між матчами і тритижневу відпустку після закінчення сезону.

«На зустрічі обговорювалися ключові питання, пов'язані зі здоров'ям гравців, що, на думку Міжнародної організації праці (МОП), є найвищим пріоритетом у профілактиці професійних ризиків», – заявили у ФІФА.

Профспілки вимагали вжиття заходів щодо захисту гравців після рішення ФІФА провести перший Клубний чемпіонат світу у розширеному форматі за участю 32 команд, який завершився у неділю перемогою англійського Челсі над французьким ПСЖ (3:0).

Турнір проходив у міжсезоння у Європі. ФІФА та організації гравців також домовилися про те, що кожен гравець повинен мати щонайменше один вихідний день на тиждень, а також про те, що при плануванні матчів слід враховувати транспортні та погодні умови.

ФІФА також пообіцяла розглянути питання участі профспілок гравців у засіданнях Ради ФІФА під час обговорення питань щодо гравців.

Хоча всесвітня профспілка гравців FIFPro не була запрошена на зустріч, ФІФА заявляє, що мета полягає в тому, щоб знайти баланс між клубним та міжнародним футболом та підтримати розвиток футболу у всьому світі.