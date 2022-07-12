Філіппов висловив упевненість, що «Десна» буде існувати

Олександр Філіппов / Фото - ФК Десна

Колишній нападник « Десни » Олександр Філіппов прокоментував нинішню ситуацію в клубі. Зараз форвард виступає за « Ригу » на правах оренди з « Сент-Трюйдена ».

Зідзвонюємося, списуємося з колишніми одноклубниками, кожен знає, як у кого справи. Хочеться, щоб усі були при справі, кожен знайшов команду. Але, на жаль, поки що це не так.

Однак я впевнений, що всі хлопці знайдуть роботу, бо всі вони якісні футболісти та люди. Бажаю всім, хто був причетний до «Десни», всього найкращого. Сподіваюся і вірю, що цей клуб поверне футбол до себе.

Вірю, що «Десна» гратиме, але ви самі розумієте, в якому стані і місто, і стадіон. На все це знадобиться час, але те, що «Десна» буде – я в цьому не сумніваюся.