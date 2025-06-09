Фінал Кубка України, реабілітація Реброва за Канаду. Що подивитися 10 червня?

Сергій Стаднюк

Вівторок стане днем збірних із невеличким украпленням клубного футболу.

Розпочнеться ігровий день 10 червня із фіналу Кубка України серед жіночих команд. Металіст 1925 на стадіоні Авангард у Рівному зіграє з Ворсклою. Чи вийде на поле за харків'янок Дар'я Білодід?

16:00 | Металіст 1925 – Ворскла. Пряма трансляція

У європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026 найцікавішою стане боротьба у двох квінтетах. У групі G Нідерланди приймуть Мальту і після стартової перемоги продовжить гонитву за Польщею. «Кадра» без Роберта Левандовскі на виїзді зіграє з Фінляндією

У групі H збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу прийме Кіпр і спробує реабілітуватися за дві поразки. Австрія зіграла усього один матч, вигравши його. А зараз команда Ральфа Рангніка матиме доволі простий виїзд до Сан-Марино.

Збірна України у другому та водночас останньому турі Canadian Shield матиме нагоду реабілітуватися за стартовий матч із Канадою. Турнір, звісно, товариський, однак програвати 2:4 із 0:4 за ходом зустрічі – це занадто.

00:00 | Нова Зеландія – Україна. Пряма трансляція