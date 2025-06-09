Фінал Кубка України, реабілітація Реброва за Канаду. Що подивитися 10 червня?

Розклад футбольних трансляцій ігрового дня вівторка

близько 5 годин тому

Збірна України
Фото - УАФ
Сергій Стаднюк

Сергій Стаднюк

Вівторок стане днем збірних із невеличким украпленням клубного футболу.

Розпочнеться ігровий день 10 червня із фіналу Кубка України серед жіночих команд. Металіст 1925 на стадіоні Авангард у Рівному зіграє з Ворсклою. Чи вийде на поле за харків'янок Дар'я Білодід?

16:00 | Металіст 1925 – Ворскла. Пряма трансляція

У європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026 найцікавішою стане боротьба у двох квінтетах. У групі G Нідерланди приймуть Мальту і після стартової перемоги продовжить гонитву за Польщею. «Кадра» без Роберта Левандовскі на виїзді зіграє з Фінляндією

У групі H збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу прийме Кіпр і спробує реабілітуватися за дві поразки. Австрія зіграла усього один матч, вигравши його. А зараз команда Ральфа Рангніка матиме доволі простий виїзд до Сан-Марино.

21:45 | Нідерланди – Мальта. Пряма трансляція | Група G

21:45 | Фінляндія – Польща. Пряма трансляція | Група G

21:45 | Румунія – Кіпр. Пряма трансляція | Група H

21:45 | Сан-Марино – Австрія. Пряма трансляція | Група H

Збірна України у другому та водночас останньому турі Canadian Shield матиме нагоду реабілітуватися за стартовий матч із Канадою. Турнір, звісно, товариський, однак програвати 2:4 із 0:4 за ходом зустрічі – це занадто. 

00:00 | Нова Зеландія – Україна. Пряма трансляція

Поділитись

УкраїнаCanadian Shield (футбол)збірна Нової Зеландії (футбол)збірна Сан-Марино (футбол)Новини Спортучемпіонат світу з футболу 2026збірна Австрії (футбол)збірна Кіпру (футбол)збірна Мальти (футбол)збірна Нідерландів (футбол)збірна Польщі (футбол)збірна Румунії (футбол)збірна України (футбол)збірна Фінляндії (футбол)Кубок України з футболу (жінки)Металіст 1925Ворскла