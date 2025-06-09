Фінал Кубка України, реабілітація Реброва за Канаду. Що подивитися 10 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня вівторка
близько 5 годин тому
Вівторок стане днем збірних із невеличким украпленням клубного футболу.
Розпочнеться ігровий день 10 червня із фіналу Кубка України серед жіночих команд. Металіст 1925 на стадіоні Авангард у Рівному зіграє з Ворсклою. Чи вийде на поле за харків'янок Дар'я Білодід?
16:00 | Металіст 1925 – Ворскла. Пряма трансляція
У європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026 найцікавішою стане боротьба у двох квінтетах. У групі G Нідерланди приймуть Мальту і після стартової перемоги продовжить гонитву за Польщею. «Кадра» без Роберта Левандовскі на виїзді зіграє з Фінляндією
У групі H збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу прийме Кіпр і спробує реабілітуватися за дві поразки. Австрія зіграла усього один матч, вигравши його. А зараз команда Ральфа Рангніка матиме доволі простий виїзд до Сан-Марино.
21:45 | Нідерланди – Мальта. Пряма трансляція | Група G
21:45 | Фінляндія – Польща. Пряма трансляція | Група G
21:45 | Румунія – Кіпр. Пряма трансляція | Група H
21:45 | Сан-Марино – Австрія. Пряма трансляція | Група H
Збірна України у другому та водночас останньому турі Canadian Shield матиме нагоду реабілітуватися за стартовий матч із Канадою. Турнір, звісно, товариський, однак програвати 2:4 із 0:4 за ходом зустрічі – це занадто.
00:00 | Нова Зеландія – Україна. Пряма трансляція
Поділитись