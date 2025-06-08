Павло Василенко

У суботу, 7 червня, національна збірна України провела перший поєдинок на турнірі у Канаді. Синьо-жовті зустрілися з господарями турніру і програли з рахунком 2:4.

Збірна Канади у першому таймі гри три мячі. Двічі голкіпера збірної України Анатолія Трубіна переграв нападник французького Лілля Джонатан Девід, а втретє засмутив ще один форвард Канади Проміс Девід.

На 78-й хвилині гри після удару Джейдена Нельсона українців врятувала стійка воріт. А згодом Тейджон Б'юкенен забив четвертий м’яч у ворота Дмитра Різника.

Наприкінці поєдинку Ілля Забарний вдало зіграв на добиванні. А у компенсовані хвилини у ворота Канади було призначено пенальті, який реалізував Олександр Зінченко.

Canadian Shield, 1 тур

Канада – Україна – 4:2.

Голи: Дж.Девід, 4, 24, П.Девід, 31, Б’юкенен, 82 – Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пен).

Календар наступних матчів турніру Canadian Shield

1 тур, 8 червня. 02:00: Нова Зеландія – Кот-д'Івуар

2 тур, 11 червня. 00:00: Нова Зеландія – Україна

2 тур, 11 червня. 03:30: Канада – Кот-д'Івуар