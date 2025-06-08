Збірна України ганебно стартувала на турнірі Canadian Shield проти Канади
Команди забили шість м’ячів на двох
близько 10 годин тому
У суботу, 7 червня, національна збірна України провела перший поєдинок на турнірі у Канаді. Синьо-жовті зустрілися з господарями турніру і програли з рахунком 2:4.
Збірна Канади у першому таймі гри три мячі. Двічі голкіпера збірної України Анатолія Трубіна переграв нападник французького Лілля Джонатан Девід, а втретє засмутив ще один форвард Канади Проміс Девід.
На 78-й хвилині гри після удару Джейдена Нельсона українців врятувала стійка воріт. А згодом Тейджон Б'юкенен забив четвертий м’яч у ворота Дмитра Різника.
Наприкінці поєдинку Ілля Забарний вдало зіграв на добиванні. А у компенсовані хвилини у ворота Канади було призначено пенальті, який реалізував Олександр Зінченко.
Canadian Shield, 1 тур
Канада – Україна – 4:2.
Голи: Дж.Девід, 4, 24, П.Девід, 31, Б’юкенен, 82 – Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пен).
Календар наступних матчів турніру Canadian Shield
1 тур, 8 червня. 02:00: Нова Зеландія – Кот-д'Івуар
2 тур, 11 червня. 00:00: Нова Зеландія – Україна
2 тур, 11 червня. 03:30: Канада – Кот-д'Івуар