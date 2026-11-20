Фінляндія звільнила головного тренера Якоба Фріса після невдалого виступу команди в Лізі націй. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання місцевої федерації футболу. Його наступником стане Міка Лехкосуо, який раніше працював із молодіжною збірною країни.

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Фріс очолив національну команду наприкінці 2025 року та провів на чолі збірної 20 матчів. Його робота розпочалася з домашньої поразки від Мальти у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Згодом фінська команда також зазнала важких поразок від Німеччини та Нідерландів.

Цього року Фінляндія посіла третє місце у своїй групі Ліги націй, пропустивши вперед Албанію та Білорусь. У результаті збірна втратила можливість повернутися до Ліги B.

Лехкосуо офіційно приступить до виконання нових обов'язків 1 січня 2027 року. З новим наставником підписали п'ятирічний контракт. У минулому він провів 17 матчів за національну збірну як футболіст, а з 2013-го до 2015 року входив до тренерського штабу команди.