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«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»
Принаймні, вона слідкує за ним
Представник Серії А у Лізі конференцій «Фіорентина» слідкує за правим захисником «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє Sport Repubblica.
«Фіалки» слідкують за 23-річним бразильцем, контракт котрого підписаний до 2025 року. Він потрібен в якості заміни Альваро Одріосолі, що повернеться в «Реал», звідки був орендований.
Трансферна вартість Додо оцінюється в 20 мільйонів євро.
Стало відомо, скільки «Шахтар» хоче заробити за Манора Соломона.