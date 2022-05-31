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«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»

Принаймні, вона слідкує за ним
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:39
«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»

Представник Серії А у Лізі конференцій «Фіорентина» слідкує за правим захисником «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє Sport Repubblica.

«Фіалки» слідкують за 23-річним бразильцем, контракт котрого підписаний до 2025 року. Він потрібен в якості заміни Альваро Одріосолі, що повернеться в «Реал», звідки був орендований.

Трансферна вартість Додо оцінюється в 20 мільйонів євро.

Стало відомо, скільки «Шахтар» хоче заробити за Манора Соломона.

Сергій Лук'яненко
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Шахтар Донецьк Додо

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