«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»

Принаймні, вона слідкує за ним

Представник Серії А у Лізі конференцій «Фіорентина» слідкує за правим захисником «Шахтаря» Додо. Про це повідомляє Sport Repubblica.

«Фіалки» слідкують за 23-річним бразильцем, контракт котрого підписаний до 2025 року. Він потрібен в якості заміни Альваро Одріосолі, що повернеться в «Реал», звідки був орендований.

Трансферна вартість Додо оцінюється в 20 мільйонів євро.

Стало відомо, скільки «Шахтар» хоче заробити за Манора Соломона.