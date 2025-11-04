Павло Василенко

Стефано Піолі більше не є головним тренером Фіорентини. Італійця звільнили, і, за словами інсайдера Ніколо Скіри, «фіалки» близькі до досягнення угоди з новим наставником.

Менш ніж через рік роботи з Аль-Насром колишній менеджер Мілана вирішив повернутися до Серії А. Однак його пригода з Фіорентіною виявилася дуже невдалою.

«Фіалки» жахливо розпочали Серію А. Команда з Флоренції не змогла виграти жодного з десяти матчів, здобувши лише чотири очки.

Останньою краплею став фінальний матч проти Лечче. Фіорентина програла 0:1, і клуб вирішив негайно звільнити Піолі.

Розрив відбувся у вівторок, за два дні до матчу Ліги конференцій проти Майнца. Пошуки нового тренера зараз тривають.

З'являється все більше ознак того, що новим менеджером стане Роберто Д'Аверса. 50-річний фахівець минулого сезону очолював за інший італійський клуб, Емполі.

Як повідомляє Ніколо Скіра, вищезгаданий тренер готовий підписати контракт, який діятиме лише до червня. Продовження угоди буде необов'язковим.