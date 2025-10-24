Фіорентина з розгромом підтвердила свої амбіції в матчі проти Рапіда. Відео
«Фіалки» продемонстрували, хто є справжнім фаворитом Ліги конференцій
близько 2 годин тому
У другому турі загального етапу Ліги конференцій Фіорентина впевнено розгромила Рапід на виїзді.
Гості швидко повели – вже на 9-й хвилині забив Ндур. Мінімальна перевага збереглася до кінця тайму.
Одразу після перерви «фіалки» подвоїли перевагу завдяки голу Джеко. А крапку в матчі під кінець поставив Ґудмундссон, оформивши суху перемогу фіалок.
До вашої уваги огляд матчу.
Фіорентина набрала шість очок, Рапід (0) разом із київським Динамо пасе задніх.
Ліга конференцій. Загальний етап, другий тур
Рапід (Австрія) – Фіорентина (Італія) 0:3
Голи: Ндур, 9, Джеко, 48, Ґудмундссон, 89
Рапід: Гедль, Горн, Ро-Яо, Ауссу, Демір, Болла (Ауер 62), Зайдль (Шауб 85), Аман (Ндзі 75), Антіст, Вурмбранд (Ґулліксен 62), Кара (Вайксельбраун 85)
Фіорентина: де Хеа, Віті, Марі, Комуццо, Парізі (Куадіо 87), Фортіні (Додо 77), Фаджолі (Зом 57), Ніколуссі-Кавілья (Мандрагора 57), Ндур, Пікколі, Джеко (Ґудмундссон 77)
Попередження: Кара, Зайдль – Комуццо