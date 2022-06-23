«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця
«Фіорентина» покращила пропозицію «Шахтарю» по Додо
Бразилець – головна ціль італійців
Італійська «Фіорентина» покращила свою пропозицію «Шахтарю» по трансферу Додо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Донеччани просять за 23-річного захисника 15 мільйонів євро. В свою чергу, клуб Серії А спочатку пропонував 10-12, однак зараз італійці готові заплатити за футболіста 14 мільйонів.
Поки не відомо чи готові «гірники» погодитися на таку суму.
Раніше повідомлялося, що Додо цікавиться також «Барселона».
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