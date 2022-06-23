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«Фіорентина» покращила пропозицію «Шахтарю» по Додо

Бразилець – головна ціль італійців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:03
«Фіорентина» покращила пропозицію «Шахтарю» по Додо

Італійська «Фіорентина» покращила свою пропозицію «Шахтарю» по трансферу Додо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Донеччани просять за 23-річного захисника 15 мільйонів євро. В свою чергу, клуб Серії А спочатку пропонував 10-12, однак зараз італійці готові заплатити за футболіста 14 мільйонів.

Поки не відомо чи готові «гірники» погодитися на таку суму.

Раніше повідомлялося, що Додо цікавиться також «Барселона».

Сергій Лук'яненко
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Додо Фіорентина

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