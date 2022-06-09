Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»
Додо може продовжити кар’єру у Прімері
Фото: ФК Шахтар
«Барселона» хоче підписати захисника «Шахтаря» Додо, повідомляє в Twitter інсайдер Екрем Конур.
Barcelona wants to transfer Dodô from Shakhtar Donetsk to replace Sergiño Dest. #ForçaBarça pic.twitter.com/TvkF1NNKG8— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 9, 2022
Бразилець має замінити Сержиньйо Деста, якого каталонці планують продати. Портал Tranfermarkt оцінює 23-річного гравця в 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що «гірники» в наступному сезоні єврокубкові матчі може приймати в Польщі.
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