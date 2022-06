«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»

Фото: ФК Шахтар

«Барселона» хоче підписати захисника «Шахтаря» Додо, повідомляє в Twitter інсайдер Екрем Конур.



Barcelona wants to transfer Dodô from Shakhtar Donetsk to replace Sergiño Dest. #ForçaBarça pic.twitter.com/TvkF1NNKG8