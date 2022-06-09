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«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»

Додо може продовжити кар’єру у Прімері
Футбол Прімера
19:59
«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»
Фото: ФК Шахтар

«Барселона» хоче підписати захисника «Шахтаря» Додо, повідомляє в Twitter інсайдер Екрем Конур.

Бразилець має замінити Сержиньйо Деста, якого каталонці планують продати. Портал Tranfermarkt оцінює 23-річного гравця в 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що «гірники» в наступному сезоні єврокубкові матчі може приймати в Польщі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Додо Барселона (футбол) Шахтар Донецьк

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